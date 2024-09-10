Українські військовослужбовці виконують військові завдання на фронті та відновлюють позиції на напрямках у Донецькій області, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського на засіданні Ставки верховного головнокомандувача в понеділок.

"Була сьогодні детальна суто військова доповідь головкома Сирського, передусім про донецькі напрямки. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань і дійсно стійко відбивають російські штурми та відновлюють наші позиції. Це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, курахівський - саме там російська армія повинна втратити якнайбільше боєздатності", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому в телеграмі в понеділок увечері.