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Влада ФРН у понеділок оголосила про рішення з 16 вересня запровадити тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах країни з метою скорочення потоку нелегальних мігрантів, повідомляє Associated Press із посиланням на МВС Німеччини.

"Міністерство повідомило Євросоюзу про рішення запровадити на пів року прикордонний контроль на сухопутних кордонах із Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією", - інформує агентство.

"Ми зміцнюємо нашу внутрішню безпеку за допомогою конкретних заходів і продовжуємо займати жорстку позицію щодо нелегальної міграції", - заявила глава МВС Німеччини Ненсі Фезер.

Раніше Німеччина також запровадила контроль на кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією.
Німеччина входить до Шенгенської зони, учасники якої скасовують прикордонний контроль на внутрішніх кордонах. Однак у разі надзвичайних подій цей контроль дозволено на певний час відновлювати.
ForUm

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