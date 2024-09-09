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Вода в Десні біля Чернігова потемніла та фіксується масовий замор риби, але оскільки місто не споживає воду з річки, тому загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає. Про це заявив виконуючий обов‘язки мера Чернігова Олександр Ломако у Telegram.

"Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби", - написав він.

За його словами, зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС.

Ломако нагадав, що відвідування пляжу заборонили на минулому тижні. "Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи", - додав він.
ForUm

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