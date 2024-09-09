Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за те, щоб запросити державу-агресора Росію на другий Саміт миру. Він також повідомив, що провів із президентом України Володимиром Зеленським "дуже конфіденційну" розмову.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому ZDF.

Так, в інтерв'ю Шольц висловився за участь Росії у другому Саміті миру, зазначивши, що в цьому він солідарний з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації і досягти миру швидше, ніж це зараз здається", – сказав він.

Крім того, за словами Шольца, у нього була "дуже конфіденційна" розмова з Зеленським, стосунки між ними хороші.