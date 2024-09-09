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Росіяни в ніч на 9 вересня атакували Київ ударними БПЛА, які заходили кількома групами, усі ворожі цілі знищено, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко в понеділок уранці.

"П'ята повітряна атака на Київ з початку вересня! Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БПЛА, попередньо, на кшталт Shahed, запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями", - написав він у телеграм-каналі.

Очільник КМВА зазначив, що повітряна тривога в столиці тривала понад годину.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили) на підступах до столиці", - інформував Попко.

Попередньо, у місті без руйнувань і постраждалих.
ForUm

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