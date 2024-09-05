Як пишуть журналісти, Корецький створив конфлікт інтересів між "Укрнафтою" та "Укртатнафтою".

Директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" Сергія Корецького можуть звільнити з посади в рамках нової хвилі кадрових перестановок. ПАТ "Укрнафта" після кадрових змін в уряді може очолити голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Про це повідомляє видання "Фраза", посилаючись на джерела в уряді.

Як пишуть журналісти, Корецький не лише є ставлеником нещодавно звільненого заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, але й створив конфлікт інтересів між "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", очолюючи обидві компанії. У вересні 2023 року "Укрнафта" подала позов проти "Укртатнафти", вимагаючи повернути 183 тисячі тонн нафти, яка загадково "зникла" після націоналізації. Ця нафта мала бути перероблена ще у 2022 році, але через судові баталії її доля досі залишається невідомою.

Таким чином, зазначає видання, Сергій Корецький фактично судиться сам із собою, оскільки він одночасно керує обома підприємствами. У травні 2024 року суд відхилив позов "Укрнафти", однак справа перейшла до апеляції. Деякі експерти вважають, що насправді нафта вже була продана без відповідних документів, що робить судовий процес спробою відвести увагу від розслідування Державної аудиторської служби України.

Окрім того, в березні 2024 року "Укрнафта" подала ще один позов проти "Укртатнафти" на суму 245,4 мільйони гривень за "зниклі" нафтопродукти, які зберігалися на території підприємства. Корецький через суд намагався отримати компенсацію за зниклий гудрон та пальне, проте ревізія не виявила жодних нестач.

Суд постановив, що Корецький (від "Укртатнафти") має виплатити Корецькому ("Укрнафті") 245,4 млн грн за зниклі нафтопродукти та 1,1 млн грн судових витрат. Проте чиновник подав апеляцію, і доля зниклих нафтопродуктів так і залишається невідомою. Журналісти припускають, що ці нафтопродукти могли бути продані Корецьким без документів.

На додачу до корупційних схем, які стосуються нафтопродуктів, журналісти виявили зв’язки Корецького з бізнесменом Євгеном Свірським, який раніше керував мережею АЗС Glusco, пов'язаною з оточенням Віктора Медведчука. У період війни "Укрнафта" уклала з компанією Свірського контракт на закупівлю МТБЕ з переплатою у понад мільярд гривень, що стало предметом окремого розслідування.

Також Корецький встиг організувати сімейний бізнес, у якому задіяна сестра його дружина – Олена Моружко. Її компанія "Український паливний стандарт", виконуючи роль документальної прокладки, регулярно отримує нафтопродукти за заниженими цінами від "Укрнафти" та перепродає їх державним підприємствам за ринковою вартістю, що приносить родині Корецького-Моружко чималі прибутки.

Журналісти зазначають, що це факти свідчать про масштабні корупційні порушення в "Укртатнафті" та "Укрнафті", створені через суміщення посад Корецьким, що призвело до непрозорої діяльності та втрати контролю над державними активами.