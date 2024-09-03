Європейські посадовці вважають, що "найближчим часом" Іран може вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну передати Росії свої балістичні ракети.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Співрозмовники Bloomberg заявили, що передання балістичних ракет "може стати тривожним розвитком подій" за останні понад два роки російської війни проти України.

Вони відмовилися надати оцінки типу балістичних ракет, які може отримати Москва, обсягу партії або часовим рамкам. Однак один із посадовців сказав Bloomberg, що поставки можуть розпочатися "протягом декількох днів".

За інформацією агентства, західні держави, зокрема країни "Групи семи", вже обговорюють санкції в разі передання іранських балістичних ракет Росії.

Серед попередніх заходів, які обговорювалися союзниками, – нові обмеження на іранську авіакомпанію Iran Air. Крім того, G7 готується публічно засудити дії Тегерана та зв’язатись із країнами Близького Сходу дипломатичними каналами, кажуть співрозмовники.