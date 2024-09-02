Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян каже, що його країна заморозила свою участь в ОДКБ "на всіх рівнях".

Про це пише "Європейська правда".

Як зазначив вірменський прем’єр, на цьому етапі він "вважає це рішення достатнім".

Пашинян також порушивши питання про те, що має статися, щоб Вірменія вийшла з ОДКБ.

"Можуть бути дискусії... Я поважаю всі думки, але з іншого боку, ми ухвалили те рішення, яке ухвалили. На цей час ми не бачимо необхідності ухвалювати інше рішення, але це не означає, що ми не побачимо необхідності ухвалювати інше рішення наступного моменту", – сказав він.