Державна екологічна інспекція не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області, але рекомендують там не купатися та не рибалити. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Таку інформацію Київська обласна держадміністрація отримала на виконання доручення Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо вжиття заходів з недопущення погіршення якості води в річці Десна.

Напередодні було отримано інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому.

Оскільки Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води.

"Для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби", - повідомляє обладміністрація.

КОВА запевняє, що ситуація перебуває під постійним контролем, про зміни буде повідомлятися додатково.

Напередодні Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило, що починаючи з 14 серпня, ймовірно скидаючи відходи невідомих речовин у річку Сейм, російські терористи спричинили масштабне забруднення водойми.