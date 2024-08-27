Президент Франції Еммануель Макрон уперше прокоментував затримання й арешт французькою поліцією засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Коментар з цього приводу Макрон опублікував у соціальній мережі X (раніше Twitter).

За його словами, арешт Дурова відбувся в рамках триваючого судового розслідування.

При цьому Макрон наголосив, що арешт Дурова "в жодному разі" не є політичним рішенням.Французький лідер заявив, що Франція глибоко прихильна до свободи слова і спілкування, інновацій та духу підприємництва.

Він зазначив, що в правовій державі свободи підтримуються як у реальному житті, так і в соціальних мережах.