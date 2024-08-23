У Третій штурмовій бригаді заявили про наступ на Харківщині та повернення територій. Про це йдеться у повідомленні пресслужби у Telegram-каналі.

Зазначається, що внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км2.

Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога.



"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", - розповів командир бригади Андрій Білецький.



За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.



"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники й в першу чергу - штурмовики", - командир бригади.



Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.