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У Третій штурмовій бригаді заявили про наступ на Харківщині та повернення територій. Про це йдеться у повідомленні пресслужби у Telegram-каналі. 

Зазначається, що внаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже два км2.

Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. 

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії рф. На дану хвилину цю задачу виконано", - розповів командир бригади Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

"Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники й в першу чергу - штурмовики", - командир бригади.

Штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.
ForUm

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