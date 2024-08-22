Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час заходу, організованого Центром економічної стратегії (ЦЕС) та German Economy Team (GET) на тему: «Скільки грошей не вистачає Україні? Дефіцит бюджету, допомога партнерів та перспективи на 2025 рік».
За словами Зикової, йдеться про отримання до кінця нинішнього року близько 4 млрд євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility; понад 3,9 млрд дол. від Сполучених Штатів; близько 2,2 млрд дол. від МВФ за результатами виконання Програми EFF; близько 2 млрд дол. від Уряду Японії та близько 500 млн дол. - від Великої Британії.Заступниця міністра нагадала, що завдяки системній роботі з міжнародними партнерами та імплементації необхідних реформ у 2024 році вдалося залучити вже близько 24,7 млрд дол. прямої бюджетної підтримки.
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