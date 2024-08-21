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Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення застосували для ударів по Україні понад 9,6 тис. ракет і майже 14 тис. ударних дронів, 9,2 тис. з яких знищили сили ППО. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

"Від початку широкомасштабної агресії противник застосував понад 9,6 тис. ракет і майже 14 тис. ударних дронів. Засобами протиповітряної оборони знищено понад 2,4 тис. ракет і 9,2 тис. безпілотників", - сказав він.

За даними Сирського, з 9627 російських ракет 5197 мали на меті вдарити по цивільних обʼєктах України.Також головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що ворог витрачає втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж українські військові. За його словами, із 6 до 14 серпня РФ витратила 400,63 тис. артилерійських боєприпасів, або в середньому 44,5 тис. на добу. Це утричі більше за витрати ЗСУ, котрі становлять відповідно 131,46 тис., або 14,6 тис. на добу."Противник підтримує високу інтенсивність артилерійських обстрілів по позиціях наших військ на сході та півдні України. Наразі щодня він витрачає до 45 тис. боєприпасів", - додав Сирський, пишуть "Українські новини".

Він продовжив, що в липні-серпні 2024 року співвідношення витрачання артилерійських боєприпасів є 3:1, що, як зауважив Сирський, краще за статистику січня-травня цього року - 7:1, тобто близько 70 тис. до 10 тис. щодня.

Водночас головнокомандувач наголосив, що протягом жовтня-грудня 2023 року окупант витрачав щодня понад 30 тис. артилерійських боєприпасів, коли Україна - до 10 тис., а в серпні-вересні 2023 року - відповідно приблизно 20 тис. та близько 13 тис.
ForUm

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