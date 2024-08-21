Спекотна, суха та маловітряна погода призводить до підвищення рівня забруднюючих речовин у нижніх шарах повітря в Києві, повідомляє Укргідрометцентр.
Станом на 20 серпня 2024 року середньодобова концентрація діоксиду азоту в Києві перевищує допустимі норми (ГДК).
За прогнозами синоптиків, протягом 21 серпня рівень діоксиду азоту в повітрі залишатиметься критично високим – перевищуючи норму в 5 разів, що може негативно вплинути на здоров'я людей.
Та сама погода також сприятиме накопиченню інших забруднюючих речовин, таких як діоксид сірки та формальдегід, у приземному шарі повітря.
Покращення ситуації очікується 22-23 серпня 2024 року.
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