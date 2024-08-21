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Спекотна, суха та маловітряна погода призводить до підвищення рівня забруднюючих речовин у нижніх шарах повітря в Києві, повідомляє Укргідрометцентр.

Станом на 20 серпня 2024 року середньодобова концентрація діоксиду азоту в Києві перевищує допустимі норми (ГДК).

За прогнозами синоптиків, протягом 21 серпня рівень діоксиду азоту в повітрі залишатиметься критично високим – перевищуючи норму в 5 разів, що може негативно вплинути на здоров'я людей.

Та сама погода також сприятиме накопиченню інших забруднюючих речовин, таких як діоксид сірки та формальдегід, у приземному шарі повітря.

Покращення ситуації очікується 22-23 серпня 2024 року.
ForUm

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