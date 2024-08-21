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На Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських окупантів. Про це повідомив речник Оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховий в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, це привід звернути увагу, бо ділянка велика й очевидно, що "росіяни нікуди звідси не поділися", але там не було штурмових дій за три доби й сьогодні теж немає значної активності.

"Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Проте вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів у районі села Кринки", — додав Ліховий.

За його словами, ворожі штурми були безрезультатними, втрат позицій ЗСУ не допущено.

Спікер також зазначив, що не пов’язував би ці події з Курською операцією, тому що росіяни не мають ресурсів для ведення ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно.

 

 
ForUm

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