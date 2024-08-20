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На сьогоднішній день Збройні Сили України контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території противника, включаючи 92 населені пункти в Курській області.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога», передає Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України. Загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - сказав він.

Президент зауважив, що поки не можна публічно говорити про те, які саме підрозділи залучені у визначених районах Курської області. Водночас він висловив вдячність всім підрозділам та українським героям.

"Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумщини значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також – серед цілей нашої операції, тактичних цілей", - наголосив він.
ForUm

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