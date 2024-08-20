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У понеділок, 19 серпня, російські окупаційні війська завдали удару по газопроводу в Херсоні. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram.

Через обстріл близько 600 будинків у Дніпровському районі Херсона тимчасово залишилися без газу.

"Фахівці тримають ситуацію на контролі - як тільки безпекова ситуація дозволятиме, там одразу проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Просимо з розумінням поставитися до ситуації", - написав Роман Мрочко.
ForUm

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