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Мешканців Мирнограда, що в Покровському районі на Донеччині, закликали не зволікати з евакуацією через наближення російських військ.

Про це повідомив виконувач обов’язків керівника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Він прийняв рішення про евакуацію установ і підприємств міста, а також про закриття магазинів і ринків.

"Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", – сказав Третяк.За його словами, магазини й аптеки вже почали закриватися, а обстріли в місті "вже є і вдень, коли люди на вулицях". Також у Мирнограді діє посилена комендантська година: з 15:00 до 11:00."Я закликаю всіх мешканців прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України. Тому що оце розмірковування "варто – не варто" тільки призводить до збільшення [кількості] жертв", – наголосив очільник МВА.
ForUm

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