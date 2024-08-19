Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії через те, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових.

Про Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия", повідомляє Белта.

"Бачачи їхню (України – ред.) агресивну політику, ми ввели туди і розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять", - сказав він.

Лукашенко вважає, що українські війська у значній кількості знаходяться на кордоні з Білоруссю, бо думають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

"У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений очільник країни зазначив, що "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали". "Війна йде", - сказав Лукашенко.