Британське видання The Sunday Times повідомило, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та міністр оборони Джон Хілі вирішили бути більш прозорими щодо використання Україною наданої їй зброї на території Росії, зокрема в Курській області.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на The Sunday Times.

Видання, посилаючись на джерела в британському уряді, зазначає, що прем'єр та міністр минулого тижня ухвалили рішення не стільки змінювати політику підтримки України, скільки відкоригувати риторику та більш відкрито визнавати участь Великої Британії. Наприклад, швидке визнання використання танків Challenger 2 під час наступу ЗСУ.

"Жодної сором'язливості з приводу того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде. Ми не хочемо жодної невизначеності чи знервованості щодо підтримки Британії в цей критичний момент, а боязка чи невпевнена відповідь могла б свідчити саме про це. Ми повинні пишатися тим, що пожертвували техніку, яка допомагає Україні оборонятися", - сказало джерело.

На думку британських політиків, це рішення може переконати союзників у необхідності збільшити допомогу Україні, а також показати британському суспільству, що безпека та економічне благополуччя країни залежать від подій на полі бою.

Танки – не єдина зброя, яку використовують ЗСУ в Курській області. Sunday Times також згадує дрони, хоча не уточнює їхній тип. Раніше йшлося про дрони Malloy, які призначені для постачання військ або евакуації поранених, але не для бойових завдань. Видання також пише, що британський уряд прагне дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по військових об'єктах углиб Росії, однак цьому заважає позиція партнерів у виробництві цих ракет, зокрема Франції та США.