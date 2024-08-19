також у роздiлiСвiт
Лукашенко перекинув до кордону з Україною третину армії
Гарріс випередила Трампа в шести з семи ключових штатів
Bloomberg: Росія може почати нову мобілізацію ще в цьому році
Гарріс посилила позиції в протистоянні з Трампом
Китай заборонить експорт усіх безпілотників, які можна використати на війні
Угорщина таємно позичила в Китаї мільярд євро
У Гарріс більше шансів перемогти Трампа, ніж у Байдена
Швеція передасть Україні 13 потужних генераторів
Франція відмовила в акредитації багатьом росіянам та білорусам через загрозу шпигунства
Стало відомо, скільки в США ядерних боєголовок
Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії
Обама та Пелосі тиснуть на найдена: має вийти з виборів
Bloomberg: У Росії почалися проблеми із торгівлею з Китаєм
Ізраїль наближається до завершення операції проти ХАМАСу
Через можливий візит Путіна до Північної Кореї нервують південна Корея та США
Трамп повідомив, чи не проти сісти за грати
Британці вважають, що Китай готується надати Росії летальну зброю
Росія запустила супутник, який може атакувати американські супутники

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у неділю, що видача Угорщиною "національних карт" громадянам Росії та Білорусі не становить жодної загрози для безпеки Шенгенської зони. Про це повідомляє DW.

За словами Сійярто, російські та білоруські громадяни, як і раніше, проходитимуть ретельні перевірки при в’їзді та перебуванні в Угорщині. Крім того, він звинуватив колег із Північної Європи та Балтії у поширенні "кампанії брехні" проти Будапешта, підкресливши, що всі заяви про відсутність таких перевірок не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Угорщина спростила умови в’їзду для громадян Росії та Білорусі. Після візиту Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян цих країн до програми "національної карти", яка видається тим, хто бажає працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0