Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у неділю, що видача Угорщиною "національних карт" громадянам Росії та Білорусі не становить жодної загрози для безпеки Шенгенської зони. Про це повідомляє DW.

За словами Сійярто, російські та білоруські громадяни, як і раніше, проходитимуть ретельні перевірки при в’їзді та перебуванні в Угорщині. Крім того, він звинуватив колег із Північної Європи та Балтії у поширенні "кампанії брехні" проти Будапешта, підкресливши, що всі заяви про відсутність таких перевірок не відповідають дійсності.

Нагадаємо, Угорщина спростила умови в’їзду для громадян Росії та Білорусі. Після візиту Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян цих країн до програми "національної карти", яка видається тим, хто бажає працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.