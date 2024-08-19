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У понеділок, 18 серпня, в Україні діятиме одна черга відключень електроенергії через спекотну погоду, яка спричиняє дефіцит у енергосистемі. Про це повідомила пресслужба "Укренерго" у неділю, 18 серпня.

"19 серпня з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень", - йдетья у повідомленні.

В "Укренерго" підкреслили, що такі заходи необхідні через спеку, яка збільшує споживання електроенергії. Крім того, компанія нагадала, що відключення також пов'язані з вісьмома масованими атаками з боку агресора на енергосистему, які відбулися з початку 2024 року.
ForUm

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