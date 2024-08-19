Ядерна безпека на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) погіршується після удару безпілотника по дорозі навколо станції, про що повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі у звіті організації.

"Знову ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту ЗАЕС", – наголосив Гроссі.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) повідомила, що вибухівка, яку ніс безпілотник, здетонувала одразу за охоронною зоною станції. Місце вибуху розташоване неподалік від охолоджувальних басейнів і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі, яка є єдиною лінією 750 кВ, що постачає енергію на ЗАЕС. Команда оглянула територію та дійшла висновку, що пошкодження, найімовірніше, спричинив дрон із вибуховим пристроєм. Постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС не зафіксовано, проте удар прийшовся на дорогу між двома основними воротами станції, відзначили в МАГАТЕ.