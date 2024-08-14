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Bloomberg з посиланням на джерела пише, що в армії РФ спостерігається дефіцит солдатів для ведення війни проти України, тож це може змусити Росію розпочати нову мобілізацію до кінця 2024 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела. 

За словами трьох співрозмовників Bloomberg, які близькі до Кремля та Міноборони РФ, російська армія не отримує достатньо нових солдатів, щоби компенсувати втрати на фронті, які є найвищими від початку вторгнення в лютому 2022 року. Зазначається, що регіональні чиновники не можуть виконати в середньому більш як третину своїх квот на призов.

Як пише видання, ця ситуація може змусити Росію оголосити нову хвилю мобілізацію. За словами одного джерела, офіційні особи можуть назвати це "ротацією", щоб дати відпочити військовим на передовій, а інше джерело зазначає, що про нову мобілізацію можуть оголосити вже до кінця 2024 року.

Також видання додає, що вторгнення України в Курську область Росії, яке не зустріло значного опору, підкреслило виклики, з якими стикається Кремль у війні.

"Неспроможність Росії відбити українську атаку і відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів. Москва має сотні тисяч військових на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається зі збільшенням втрат, а бойові дії здебільшого заходять у глухий кут", – пише Bloomberg.

Співрозмовник видання розповів, що масштаб російських втрат і недостатній рівень заміщення робить підтримання стратегії війни дедалі складнішим.

"Про захоплення Києва та інших міст більше не йдеться, оскільки Росія не має достатньої кількості живої сили", – розповів співрозмовник видання.
ForUm

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