В рамках програми доступної іпотеки "єОселя" видано 12,058 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну понад 19,2 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні уряду, передають Українськi Новини.

"12 058 родин отримали кредити на суму понад 19,2 млрд грн у рамках урядової програми "єОселя" з моменту її старту. За минулий тиждень видано 170 кредитів на загальну суму 296 млн грн", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 82 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 21 медик, 3 науковці, 44 родини без власного житла, 6 родин внутрішньо переміщених осіб, 3 ветерани.