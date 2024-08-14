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Російське військове командування наказало перекинути підрозділи із Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області.

Про це пише Politico.

"Росія передислокувала деякі свої підрозділи як із Запорізької, так і з Херсонської областей на півдні України", — сказав виданню речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

При цьому журналісти не можуть сказати, скільки саме військових перекинули через кордон. Проте у ЗСУ визнають, що це була "відносно невелика" кількість підрозділів.

Попри військові дії в Курській області, окупанти продовжують наступати на Покровськ у Донецькій області."Росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислокують, відносно невелика. Треба ще зрозуміти, чи не є це димовою завісою", — сказав Лиховій.
ForUm

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