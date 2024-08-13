Збройні сили України просунулися в Курській області на один-три кілометри на різних напрямках за минулу добу й узяли під контроль 40 кв. км території, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у доповіді президенту України Володимиру Зеленському у вівторок.

"Угруповання Збройних сил України продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулися на окремих напрямках від 1 до 3 кілометрів, узято контроль над 40 кв. км території і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої тривають по всій лінії фронту. Ситуація, незважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем, продовжуємо військову операцію", - сказав Сирський, пише "Інтерфакс-Україна".

Напередодні головнокомандувач ЗСУ заявив про взяття під контроль близько 1000 кв. км російської території в Курській області, а президент України Володимир Зеленський повідомив про доручення Ставки верховного головнокомандувача підготувати гуманітарний план для території проведення операції в Курській області.

Раніше російська опозиція закликала не передавати кошти, спрямовані на допомогу жителям Курської області, які постраждали від воєнних дій на території регіону, через російські державні структури. "Ми вважаємо неприйнятними збір коштів через структури путінського режиму та участь у кампанії з підтримки групи переміщених осіб, серед яких можуть бути учасники або пособники злочинної війни. Не ставлячи під сумнів важливість гуманітарного чинника, ми переконані, що допомога жителям регіонів, які опинилися на територіях, зайнятих ЗСУ, має надаватися через ЗСУ, українські державні та громадські структури, міжнародні гуманітарні організації", - йдеться в заяві Ради Форуму вільної Росії, яку оприлюднив один із засновників форуму Гаррі Каспаров у фейсбуці.