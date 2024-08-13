Президент Володимир Зеленський тисне на Велику Британію, щоб вона дозволила бити вглиб Росії її зброєю на тлі наступу у Курській області, але поки позиція британського уряду не змінилася.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Деталі: Зеленський вкотре заявив, що просить західних союзників дозволити ЗСУ використовувати ракети дальнього радіусу дії в глибині Росії.

Він додав, що доручив представникам оборонного відомства і дипломатам "представити перелік необхідних дій з нашого боку для отримання дозволу від наших партнерів на використання далекобійної зброї для захисту нашої території".

Але, за даними джерел The Telegraph, уряд Британії свого рішення щодо ракет Storm Shadow не змінив. Дозволу використовувати їх в рамках Курської наступальної операції немає.

Пряма мова співрозмовника видання з британського уряду: "Ніяких змін не відбулося. Ми надаємо військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко усвідомлюємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України".

Минулого місяця під час візиту до Великої Британії Зеленський лобіював зняття обмежень на використання боєприпасів, дальність дії яких становить близько 250 кілометрів, перед прем’єром Кіром Стармером.

Україна хоче завдавати ударів по аеродромах і логістичних центрах далеко за лінією фронту, які Москва використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області.

Геміш де Бреттон-Гордон, колишній британський танковий командир, заявив, що ракети Storm Shadow зможуть вражати "залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль".

"Путін наляканий, і це покаже, що Захід повністю відданий Україні, чого досі не було видно", – переконаний він.

Позиція щодо використання ракет Storm Shadow залежить не лише від уряду Великої Британії, оскільки ракети виробляються спільно з Францією, а це означає, що Париж також має право голосу щодо умов.

Київ також звернувся до Вашингтона за дозволом на використання своїх ракет дальнього радіусу дії ATACMS під час Курської наступальної операції, але поки що також отримав відмову.