Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,16 трлн грн, або $152,2 млрд, у тому числі: зовнішній борг – 4,45 трлн грн, або $109,9 млрд, внутрішній борг – 1,71 трлн грн, або $42,2 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Протягом 2 кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 1,1 млрд дол. США.

Згідно з повідомленням, сталося це в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Водночас, з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% – з 6,24 до 5,6 відсотка.

В міністерстві розповіли, що в розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 54%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%.

В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу часка євро – 35%, дол. США – 26%, гривні – 25%, СПЗ – 10%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.