Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем пріоритетні потреби у відновленні України.

"Радий вітати у Києві американських сенаторів та друзів України Ліндсі Грема (Республіканська партія) та Річарда Блументаля (Демократична партія). Зазначив, що продовження двопартійної підтримки США важливе й надалі. Подякував за голосування у Сенаті важливих для України ініціатив", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також прем'єр поінформував сенаторів про пріоритети України, зокрема, в частині імплементації реформ.

"Вдячні за допомогу США у відновленні української енергетики. Серед головних викликів сьогодні - підготовка до опалювального сезону. Відновлюємо зруйноване та децентралізуємо нашу енергосистему, аби зробити її менш вразливою до атак росії", - додав він.

За словами голови українського уряду, окрему увагу на зустрічі було приділено замороженим російським активам.

Крім того, Шмигаль закликав американський бізнес інвестувати в пріоритетні галузі, що приведе до довгострокового відновлення і зростання української економіки.