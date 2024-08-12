також у роздiлiНадзвичайні події
ВВС: Українські військові просунулись на 30 км вглиб Курської області
Financial Times: Росія не змогла витіснити українські сили з Курської області
Над Сумщиною збили вертоліт
Внаслідок української атаки на військовому аеродромі "Оленья" пошкоджено два Ту-22М3
Сили оборони знищили за добу 1230 окупантів
У центрах крові зменшуються запаси крові та її компонентів
Окупанти готуються до наступальних дій на Харківщині
На Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори
У Полтавській області спіймали зловмисника, який викрав немовля
В Україні завтра буде спека до 41 градуса
З пологового у Кременчуці зникло немовля
За тиждень окупанти застосували проти України понад 600 КАБів
Оккупанте обстріляли Мирноград і Райгородку: є загиблий і 17 поранених
Удари українських безпілотників спричинили падіння нафтопереробки Росії на 17%
Стало відомо, скільки Росія витратила на масований обстріл України
Після ракетної атаки в Києві 27 загиблих і 82 постраждалих
В Києві вже семеро загиблих, в Кривому Розі - десять
Дрони вразили дві російські нафтобази

Унаслідок улаштованої російськими окупантами в неділю ввечері пожежі на об’єкті технічного водопостачання Запорізької атомної станції перевищень контрольних рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає Міненерго у своєму щоденному оновленні про ситуацію в енергосистемі в телеграм-каналі в понеділок, приблизно о 20:00 неділі, 11 серпня, на території окупованої ЗАЕС виникла пожежа на об'єкті технічного водопостачання, яку на ранок було локалізовано.

Міненерго припускає, що внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання. Втім, за його інформацією, порушень меж та умов безпечної експлуатації немає.

"Перевищень контрольних рівнів за викидами та скидами радіоактивних речовин не зафіксовано", – стверджує Міненерго. 

Як повідомлялося, у ніч на понеділок НАЕК "Енергоатом" заявила, що ймовірною причиною пожежі на ЗАЕС стала недбалість окупантів або свідомий підпал.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0