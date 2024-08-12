Унаслідок улаштованої російськими окупантами в неділю ввечері пожежі на об’єкті технічного водопостачання Запорізької атомної станції перевищень контрольних рівнів радіоактивних викидів і скидів не зафіксовано, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначає Міненерго у своєму щоденному оновленні про ситуацію в енергосистемі в телеграм-каналі в понеділок, приблизно о 20:00 неділі, 11 серпня, на території окупованої ЗАЕС виникла пожежа на об'єкті технічного водопостачання, яку на ранок було локалізовано.

Міненерго припускає, що внаслідок цього можливі пошкодження градирні та іншого технологічного обладнання. Втім, за його інформацією, порушень меж та умов безпечної експлуатації немає.

"Перевищень контрольних рівнів за викидами та скидами радіоактивних речовин не зафіксовано", – стверджує Міненерго.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок НАЕК "Енергоатом" заявила, що ймовірною причиною пожежі на ЗАЕС стала недбалість окупантів або свідомий підпал.