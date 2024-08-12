також у роздiлiНадзвичайні події
Пожежа на ЗАЕС не призвела до викидів радіації
Financial Times: Росія не змогла витіснити українські сили з Курської області
Над Сумщиною збили вертоліт
Внаслідок української атаки на військовому аеродромі "Оленья" пошкоджено два Ту-22М3
Сили оборони знищили за добу 1230 окупантів
У центрах крові зменшуються запаси крові та її компонентів
Окупанти готуються до наступальних дій на Харківщині
На Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори
У Полтавській області спіймали зловмисника, який викрав немовля
В Україні завтра буде спека до 41 градуса
З пологового у Кременчуці зникло немовля
За тиждень окупанти застосували проти України понад 600 КАБів
Оккупанте обстріляли Мирноград і Райгородку: є загиблий і 17 поранених
Удари українських безпілотників спричинили падіння нафтопереробки Росії на 17%
Стало відомо, скільки Росія витратила на масований обстріл України
Після ракетної атаки в Києві 27 загиблих і 82 постраждалих
В Києві вже семеро загиблих, в Кривому Розі - десять
Дрони вразили дві російські нафтобази

Заяви російського Міноборони та верифіковані ВВС кадри свідчать, що українські військові просунулися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області, а біля Курської АЕС з'явилися нові лінії оборони.

Про це повідомляє ВВС

У неділю Міноборони РФ заявило, що росіяни запобігли спробам прориву українських сил в районах населених пунктів Толпине та Общий Колодезь Курської області, які розташовані приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону. ВВС називає це очевидним визнанням того, що Сили оборони України просунулися вглиб Курського прикордонного району.

Кадри, опубліковані в інтернеті та підтверджені BBC, також показали російський удар біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.

У Сумах, які межують з Курською областю, кореспонденти BBC стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії. На бронеколонах були білі трикутні знаки розрізнення, нібито щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні.

Тим часом з'явилися аерофотознімки, на яких видно, як українські танки використовуються в боях на території Росії, пише ВВС.

На фотографіях, проаналізованих BBC Verify, також видно, як Росія будує нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС. Зазначається, що українські сили просунулися в межах 50 км від об’єкта.

Порівняння супутникових знімків із того самого місця у суботу й кількома днями раніше показує кілька нещодавно побудованих траншей неподалік, причому найближча приблизно за 8 км від станції.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0