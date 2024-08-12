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У 16-й день ХХХІІІ Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України змагалися в одному виді спорту, повідомляє Національний Олімпійський комітет (НОК) України на фейсбук-сторінці.

У медальному заліку, з 12-ма нагородами (3, 5, 4), Україна посідає 22-гу позицію.

Також публікуються підсумки змагального дня.

Вільна боротьба: Муразі Мчедлідзе у втішній сутичці взяв гору над Ніколаасом Де Ланге з ПАР (5:3). Після цього до п'єдесталу залишався один крок, але зробити його не дозволив чинний віцечемпіон світу та Європи Магомедхан Магомедов з Азербайджану (0:10).

Як повідомлялося, Україна завершила виступи на Олімпійських іграх-2024 із 12 медалями.

Олімпійські ігри-2024 проходили в Парижі з 26 липня по 11 серпня.
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