Наступ Збройних сил України в Курській області РФ має певний початковий успіх, повідомляють у французькій розвідці.

"Наступ ЗСУ в Курській області, що базується на ефекті раптовості та протидіє силам менш підготовленим, ніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх", - ідеться в повідомленні, розміщеному в соцмережі Х Міністерства оборони Франції в четвер.

У відомстві зазначають, що ця атака може змусити російських окупантів задіяти війська з інших секторів, тим самим послабивши тиск у тих місцях, де ЗСУ раніше зазнавали труднощів.