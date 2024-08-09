Потребу в купівлі автомобіля можна забезпечити за рахунок придбання вживаного авто на вторинному ринку, тоді як нове імпортне авто у воєнний період не є базовою потребою, тому його купівлю доцільно оподаткувати військовим збором, вважає заступник міністра фінансів Світлана Воробей.

"Говоримо про оподаткування нових та вживаних імпортних автомобілів та винятки для вторинного ринку. Купівля нового імпортного авто у воєнний період не є базовою потребою. Якщо є потреба у транспорті, можна придбати вживане авто на вторинному ринку. Саме тому, оподатковуючи військовим збором саме нові імпортні автомобілі, можемо забезпечити військовий бюджет і стимулювати внутрішній ринок виробництва та ремонту автомобілів ", - наводяться в пресрелізі міністерства слова заступниці міністра фінансів Світлани Воробей.

Таку думку вона висловила на зустрічі з представниками автомобільної галузі, під час якої було порушено питання про адміністрування внутрішнього ринку автомобілів.

У пресрелізі наголошується, що військові витрати покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень і запозичень, і всі можливості оперативно забезпечити додаткові потреби військового держбюджету без перегляду податків уже вичерпано.

"Тому Мінфін запропонував низку заходів для забезпечення додаткової потреби Сил оборони у розмірі 500 млрд грн у 2024 році. Три чверті від зазначеної суми запропоновано забезпечити за рахунок заходів, які не стосуються підвищення податків. І лише одну чверть - за рахунок перегляду військового збору, ставок акцизів та інших податкових платежів, які мають забезпечити надходження до держбюджету в розмірі 138,7 млрд грн до кінця 2024 року та 340 млрд грн у 2025 році", - нагадується у пресрелізі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 червня цього року зареєструвала урядові законопроєкти про внесення поправок до держбюджету-2024 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони (№11417) і поправок до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану (№11416). Останній передбачає, зокрема, стягнення 15% військового збору з покупців авто під час першої їх реєстрації, що, на думку експертів авторинку, може спричинити обвал автопродажів і призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.

У свою чергу компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) виступають за посилення заходів із детінізації економіки для наповнення держбюджету замість пропонованого в законопроєкті підвищення ставок деяких податків і запровадження нових.