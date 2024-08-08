Apple стремится удивлять, активно внедряя технологические инновации. Это непростая задача, учитывая необходимость постоянно оставаться на несколько шагов впереди конкурентов, прочно удерживая достигнутые позиции. Но команде из Купертино это неизменно удается, в чем легко убедиться, оценив характеристики моделей линейки MacBook Pro, представленных в интернет-магазине: https://rozetka.com.ua/notebooks/c80004/producer=apple;series=208128/. А обзор возможностей чипов M4 позволит оценить запланированные нововведения.

Что изменится для пользователей

Тесты демонстрируют улучшенную производительность в сравнении с предшественником: быстродействие нового чипсета на 25% выше, чем M3. Этому способствует улучшенная архитектура, а также по 10 ядер, которые получили центральный и графический процессор (6+4). Обновленный MacBook Pro подарит следующие преимущества:

хорошая производительность в многозадачных режимах, что делает работу с несколькими приложениями более плавной;

поддержка современных графических приложений и игр с высокими требованиями;

оптимизация для профессиональных задач, благодаря которой ноутбук становится универсальным решением для любых целей.

Улучшились и показатели энергоэффективности, за счет чего существенно вырастет время автономной работы — и не придется задумываться о частой подзарядке. В целом, MacBook Pro на базе M4 обещает быть лэптопом, который в течение долгих лет не утратит своей актуальности и станет отличной инвестицией в собственную продуктивность.

Предварительные ожидания

Согласно прогнозам аналитиков и сообщениям инсайдеров, ожидаются следующие конфигурации:

М4 — для MacBook Pro начального уровня, получившего дисплей 14 дюймов;

M4Pro — для базовых ноутбуков линейки Pro с диагональю 14";

M4Max — достанется 16-дюймовым лэптопам.

Окончательная информация будет доступна уже ближе к поступлению линейки в продажу.

Фокус на искусственный интеллект

Мощные вычислительные возможности важны для дизайнеров, разработчиков программного обеспечения и других специалистов, требующих высокой производительности. Актуальны они и для геймеров, которые нуждаются в хорошем быстродействии. Но помимо усовершенствованного процессора, существенных изменений функционала и эксплуатационных характеристик не предвидится. Усилия разработчиков направлены на совершенствование операционной системы и внедрение Apple Intelligence:

более быстрая и точная обработка данных;

расширенная поддержка нейронных сетей для улучшенного распознавания речи, текста и изображений;

оптимизация производительности для ресурсозатратных приложений.

Обновленный MacBook Pro, выход которого запланирован на последние месяцы 2024 года, обещает стать уникальным инструментом, способным справиться с любыми задачами. Это прекрасная комбинация производительности и возможностей ИИ, которая удовлетворит запросы самых требовательных пользователей.