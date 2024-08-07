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Для побудови стійкої до можливих атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, для чого треба 12-13 млрд євро.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Для побудови стійкої до можливих атак системи у найближчі кілька років в Україні потрібно: 4 ГВт потужностей нових вітрових електростанцій, 3,8 ГВт - сонячних електростанцій, 1,4 ГВт потужностей газової генерації, 1,1 ГВт - потужностей нових ТЕС на біопаливі та 0,8 ГВт потужностей установок зберігання енергії", - заявив Кудрицький.

Щоб усе це було збудовано потрібно близько 12-13 мільярдів євро. Очільник енергокомпанії вважає, що втілити масштабні зміни неможливо без залучення приватних інвестицій.

"А отже, потрібні економічні передумови, щоб бізнес і громади були зацікавлені у побудові нової децентралізованої енергосистеми", - зазначив він.
ForUm

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