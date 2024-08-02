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Кабінет Міністрів запровадив тимчасовий мораторій на виплати за єврооблігаціями України.

Про це йдеться в постанові уряду №865 від 31 липня "Про здійснення у 2024 році правочинів з державним боргом і гарантованим державою боргом", передають Українські Новини.

"У зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом за облігаціями зовнішніх державних позик 2018 року першої серії тимчасово зупинити з 1 серпня 2024 року здійснення платежів за борговими зобов’язаннями держави... на строк, установлений статтею 1 закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами", – йдеться в постанові.

Також уряд перевів гарантований державою борг колишнього "Укравтодору" в периметр державного боргу і доручив здійснити його реструктуризацію.

Йдеться про єврооблігації 2021 року на загальну суму 700 млн доларів + відсотки.
ForUm

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