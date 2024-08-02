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Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку кадрових рішень на урядовому рівні.

"Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем щодо відновлення. Зокрема, за результатами поїздки до Харкова, Полтавської області, Волині, Рівного та проведених там нарад", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Це, за словами президента, стосується і завершення зведення об'єктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, здатних забезпечити повну реалізацію держзавдань.

"На урядовому рівні готуються кадрові рішення", - заявив він.

Глава держави також повідомив про підготовку додаткових рішень, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатися в школах не онлайн, а нормально.

 
ForUm

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