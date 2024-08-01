Китай заявив, що заборонить експорт усіх цивільних безпілотних літальних апаратів, які можуть використовуватися у військових цілях або в терористичній діяльності. Про це повідомили агентства Associated Press та Bloomberg у середу, 31 липня.

Також Китай оголосив, що деякі функції безпілотних літальних апаратів будуть обмежені через критику Заходу.

"Міністерство торгівлі заявило в середу в заяві, що було прийнято рішення також запобігти використанню безпілотників у "розповсюдженні зброї масового знищення". Такі аспекти, як лазери інфрачервоного зображення для цілевказування та високоточне інерціальне вимірювальне обладнання буде внесено до списку експортного контролю", - йдеться у повідомленні.Безпілотники з високоточним вимірювальним обладнанням були додані до чорного списку низкою відомств, включаючи Центральний військовий комітет у середу, 31 липня. Зміни набудуть чинності з 1 вересня. ЗМІ та урядова розвідка США часто повідомляли, що Росія закуповує безпілотники у Китаю для військового використання.