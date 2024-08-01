Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив вжити заходів з облаштування підвальних приміщень для укриттів у закладах освіти або розробити рішення для кожного навчального закладу для забезпечення надійними сховищами для дітей.

"Пріоритетами уряду у сфері освіти на сьогодні є створення безпечних умов навчання та водночас максимальне охоплення очним навчанням. За підсумками Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України сьогодні провели нараду за участю міністра освіти, міністра внутрішніх справ, керівника ДСНС, заступника керівника Офісу президента та голів ОДА щодо використання найпростіших укриттів у закладах освіти", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Шмигаль зазначив, що не всі найпростіші укриття відповідають вимогам безпеки. "Доручив вжити заходів щодо облаштування підвальних приміщень для укриттів у навчальних закладах, де такі приміщення є. У тих закладах, де вони відсутні або непридатні, протягом тижня МОН і ДСНС спільно з ОВА мають напрацювати технічні рішення для кожного навчального закладу, які дадуть змогу облаштувати безпечні наземні укриття", - наголосив прем'єр.

"Маємо підійти до цього питання з усією відповідальністю, адже безпека дітей - найголовніше завдання", - підсумував прем'єр.