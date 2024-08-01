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Україна може виробляти на рік понад 3 млн безпілотників різних типів. 

Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості Анна Гвоздяр під час хакатону від Brave1 Precision, пише "Суспільне".

"В нас достатньо великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 млн дронів різних типів. Для цього нам потрібно фінансування", - сказала посадовиця.

Вона зазначила, що держава може покрити лише частину потреб, необхідних для виробництва такої кількості дронів. Решту потреб допомагають закрити міжнародні партнери. За словами Гвоздяр, Канада закупить частину дронів українського виробництва для Сил оборони України. Зараз йдуть перемовини з іншими країнами, зокрема з Великою Британією.

"Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей, щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів – зрозуміло, що під них треба понад мільйон боєприпасів", - додала заступниця міністра.
ForUm

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