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Угорщина навесні 2024 року позичила у трьох китайських банків 1 мільярд євро, що стало найбільшим кредитом в історії країни.

Про це свідчать дані угорського боргового управління, які цитує видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Кредит, наданий Банком розвитку Китаю, Експортно-імпортним банком Китаю та угорською філією Банку Китаю, Угорщина повністю використала 19 квітня і має погасити протягом трьох років.

Сам Будапешт не оголошував про угоду – про неї офіційно стало відомо тільки зараз після публікації даних урядового боргового управління.

"Кредитна угода дозволяє, серед іншого, фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%", – йдеться в повідомленні.

Відомство не розкрило інших деталей позики, зокрема розміру відсоткової ставки та графіку погашення.

Про рекордний кредит Угорщини стало відомо на тлі рекордного зростання її державного боргу до 140 мільярдів євро (73,5% ВВП) і дефіциту бюджету в 6,7% ВВП в той час, як через конфлікт із Брюсселем країна не має доступу до фінансування з фондів ЄС.
ForUm

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