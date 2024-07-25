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Кандидат від республіканців на виборах президента США Дональд Трамп незначно випереджає за рівнем підтримки серед виборців потенційного кандидата від демократів, віцепрезидентку Камалу Гарріс, свідчать результати передвиборчого опитування CNN.

Згідно з цими даними, 49% респондентів готові підтримати Трампа у разі протистояння на виборах із Гарріс. За віцепрезидентку США мають намір віддати голоси 46% опитаних.

Для порівняння, у квітні та червні в передвиборчих опитуваннях CNN Трамп випереджав нинішнього главу держави Джозефа Байдена на шість відсоткових пунктів.

Опитування проводили 22-23 липня. У ньому взяло участь приблизно 1,6 тис. зареєстрованих у США виборців, пише "Інтерфакс-Україна".

21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс.

Раніше повідомлялося, що Гарріс заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США від демократів.

Національний комітет Демократичної партії США оголосив, що планує висунути кандидата в президенти до 7 серпня.

Президентські вибори у США заплановано на 5 листопада 2024 року.
ForUm

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