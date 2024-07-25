Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 11 танків, 26 бронемашин, 45 артсистем, 66 БПЛА, а також 90 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ на фейсбук-сторінці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 571350 (+1230) осіб, танків - 8313 (+11) од, бойових броньованих машин - 16039 (+26) од, артилерійських систем - 15804 (+45) од, РСЗВ - 1125 (+0) од, засоби ППО - 904 (+2) од, літаків - 363 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12610 (+66), крилаті ракети - 2402 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 21358 (+79) од, спеціальна техніка - 2661 (+11)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.