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За січень-червень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки й оборони становили 888,4 млрд гривень (57,5 % від усієї суми видатків загального фонду держбюджету).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. 

Як йдеться в повідомленні, кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

За даними пресслужби, 155,6 млрд грн використано з держбюджету в червні на сектор безпеки й оборони.

Міністертво закликає підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації. 
ForUm

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