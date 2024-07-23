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У центрах крові стали зменшуватися запаси крові та її компонентів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Українському центрі трансплант-координації (УЦТК), скорочення запасів крові відбувається на тлі традиційного сезонного зниження донорської активності, а також унаслідок активізації бойових дій на фронті.

Водночас в УЦТК наголошують на необхідності стабілізації запасів крові за рахунок донорства в країні, однак поки що просити про постачання з-за кордону не планується.

"Заготівля донорської крові відбувається заздалегідь, щонайменше за тиждень-півтора до того, як її буде використано", - пояснюють в УЦТК.
ForUm

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