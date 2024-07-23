також у роздiлiСвiт
Франція відмовила в акредитації багатьом росіянам та білорусам через загрозу шпигунства
Стало відомо, скільки в США ядерних боєголовок
Байден оголосив про вихід з виборчої кампанії
Обама та Пелосі тиснуть на найдена: має вийти з виборів
Bloomberg: У Росії почалися проблеми із торгівлею з Китаєм
Ізраїль наближається до завершення операції проти ХАМАСу
Через можливий візит Путіна до Північної Кореї нервують південна Корея та США
Трамп повідомив, чи не проти сісти за грати
Британці вважають, що Китай готується надати Росії летальну зброю
Росія запустила супутник, який може атакувати американські супутники
Стало відомо, хто здійснив замах на прем'єра Словаччини
Україна вже отримала ракети до Patriot від Іспанії
В США призупинили постачання Ізраїлю боєприпасів
США та Британія тиснуть на ОАЕ через співпрацю з РФ
Стало більше німців, які підтримують надання Україні Taurus
Макрон пропонує накласти додаткові санкції на Іран
Ізраїль пообіцяв відповісти Ірану на атаку
ЄС думає, чи не запровадити санкції проти Ірану та його безпілотників

Шведський уряд ухвалив рішення про те, що оператор системи передання електроенергії у Швеції Svenska kraftnät може надати Україні резервні генератори для підтримки енергопостачання країни.

Як повідомляється на сайті уряду Швеції, це передання охоплює 13 резервних дизельних генераторів, які мали бути замінені у 2024 році, згідно з планом обслуговування Svenska kraftnät. Замість того щоб утилізувати або зберігати на складі запасних частин, резервні генератори будуть передані в дар Україні й використовуватися там. Регулярна перевірка надлишків матеріалу під час обслуговування та реінвестування є стійким способом підтримки України.

"Швеція продовжить підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Атаки Росії на енергопостачання України були дуже масштабними, і майбутня зима буде важкою. Передання 13 резервних дизельних електрогенераторів від Svenska kraftnät матиме значення. Наприклад, вони зможуть забезпечувати електроенергією лікарню або використовуватися в самій системі електропостачання для ефективнішого усунення перебоїв", - сказала міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш.

Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселль зазначив, що сьогоднішня заява - це ще один крок у пріоритетах уряду щодо підтримки України.

"Це конкретний приклад того, як шведська підтримка сприятиме відновленню енергетичної інфраструктури, що перебуває у скрутному становищі, та обігріву українських будинків цієї зими", - зазначив він.

Як повідомлялося, у травні 2024 року Швеція ухвалила рішення про новий енергетичний пакет для України на суму 650 млн шведських крон. Ця підтримка складається з 500 млн шведських крон у Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства і 150 млн шведських крон через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0