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Французькі служби безпеки відхилили понад чотири тисячі заявок на акредитацію на Олімпіаду 2024 року в Парижі, зокрема росіянам та білорусам, через побоювання щодо шпигунства й кібератак.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Journal du Dimanche заявив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє Politico.

За словами глави МВС, відхилили тисячі заявок, необхідних для широкого кола осіб, зокрема спортсменів, волонтерів і найманий персонал, в тому числі громадян Росії й Білорусі, підозрюваних у виконанні функцій іноземних шпигунів.

Серед 4340 відхилених заявок менше сотні були пов'язані з імовірними спробами іноземного втручання, сказав Дарманен, назвавши РФ та Білорусь серед ймовірних спонсорів цих підозрюваних спроб.

"На додаток до розвідки й традиційного шпигунства, існує можливість отримання доступу до шлюзів комп'ютерних мереж для здійснення кібератаки", – сказав він.

"Наприклад, ми відмовили великій кількості "журналістів", які стверджували, що висвітлюють Ігри", – додав посадовець.
ForUm

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