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Чинний президент США Джозеф Байден оголосив про вихід із виборчої кампанії 2024 року.

"Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії і країни, щоб я пішов у відставку і зосередився виключно на виконанні своїх обов'язків президента на частину мого терміну, що залишилася. Пізніше цього тижня я поговорю з народом більш детально про своє рішення", - йдеться в заяві Байдена, розміщеній на його особистій сторінці в соцмережі Х у неділю.

Він висловив глибоку вдячність усім, хто працював, щоб домогтися його переобрання на пост глави держави, й окремо подякував віцепрезидентці Камалі Гарріс за партнерство в роботі. "І дозвольте мені висловити сердечну вдячність американському народові за віру і довіру, яку ви мені надали", - написав глава держави.

Байден зазначив, що за роки його президентства "ми як нація домоглися великого прогресу" і заявив, що "цього не вдалося б зробити без вас, американського народу".

Крім того, Байден запропонував кандидатуру чинної віцепрезидентки США Камали Гарріс на посаду кандидата в президенти США на виборах 2024 року від Демократичної партії.

"Моїм найпершим рішенням як кандидата від партії 2020 року було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я ухвалив. Сьогодні я хочу висловити свою повну підтримку і схвалення кандидатури Камали від нашої партії цього року. Демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Зробімо це", - написав Байден на своїй особистій сторінці в соцмережі Х у неділю.

 

 
ForUm

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